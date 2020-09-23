На Кубани участковый полиции стал фигурантом уголовного дела

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В Усть-Лабинском районе в ходе расследование уголовного дела в отношении участкового уполномоченного полиции выявлены новые факты. Ранее мужчина обвинялся в получении взятки с вымогательством (п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ). Теперь установлен еще и факт превышения полицейским должностных полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ).

- Участковый потребовал у местного жителя 25 тысяч рублей за не привлечение его к ответственности. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что фигурант применил к мужчине физическую силу. В общей сложности он нанес более 10 ударов рукой и ногами, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что в настоящее время сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.