На Кубани Суджукскую Косу взял под охрану водяной

В Новороссийске на Суджукской Косе установлена фигура водяного из популярного мультфильма. Напомним, что Суджукская Коса - в памятник природы и популярное место отдыха. На двух распложённых здесь пляжах туристы изрядно мусорят.

- Может быть водяной достучится до совести отдыхающих и они перестанут оставлять в уникальном месте бытовые отходы, - выразили надежду местные жители.

А пока курортники с удовольствием устраивают фотосессии с забавным сказочным героем.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Цемесской роще Новороссийска после отдыхающих собрали 24 тонны мусора. Мэр города поблагодарил всех участников субботника.