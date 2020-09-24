На Кубани Суджукскую Косу взял под охрану водяной

В Новороссийске на Суджукской Косе установлена фигура водяного из популярного мультфильма. Напомним, что Суджукская Коса - в памятник природы и популярное место отдыха. На двух распложённых здесь пляжах туристы изрядно мусорят.
- Может быть водяной достучится до совести отдыхающих и они перестанут оставлять в уникальном месте бытовые отходы, - выразили надежду местные жители.
А пока курортники с удовольствием устраивают фотосессии с забавным сказочным героем.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Цемесской роще Новороссийска после отдыхающих собрали 24 тонны мусора. Мэр города поблагодарил всех участников субботника.