На Кубани спасатели достали собаку из буровой ямы

Фото: instagram.com/kuban_spas

Инцидент произошел в станице Пшехской Белореченского района. Спасателям позвонила местная жительница и рассказала, что на ее участке в буровую яму провалилась собака. Животное оказалось под землей на глубине больше метра.

- Вызволять собаку из безвыходной ситуации направились специалисты Белореченского отряда «Кубань-СПАС». Буровая яма узкая и глубокая, достать животное хозяева участка не смогли. Дворняжка просидела в темноте несколько часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в службе спасения.

Специалисты достали животное на поверхность с помощью веревок. Но от фотосессии дворняга отказалась, почуяв свободу, собака резко вырвалась из рук спасателей и скрылась в неизвестном направлении.

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