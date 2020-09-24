В Краснодаре специалисты по озеленению повышают квалификацию

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Специалисты, занимающиеся озеленением Краснодара, неделю будут брать уроки у московских преподавателей. Они будут изучать все аспекты ухода за деревьями.

- В программе обучения краснодарских специалистов два курса по диагностике и лечению зеленых насаждений с использованием новейшего оборудования. Рабочие будут знать, как на ранних стадиях выявлять скрытую угрозу обрушения деревьев из-за стволовых болезней и как за счет правильного ухода повышать эффективность лечения и жизнестойкость, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Специалисты по озеленению также научатся работать с профессиональным научно-исследовательским оборудованием. После 10-дневных курсов рабочие сдадут экзамен и получат удостоверения о повышении квалификации.