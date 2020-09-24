На Кубани за долги приставы арестовали проданный без оформления внедорожник

Судебный пристав-исполнитель Наира Акимкина провела целый комплекс мероприятий по выявлению собственности должника

Одна из организаций Краснодара задолжала перед государством больше миллиона рублей. Руководство предприятия гасить сумму не собиралось. Они настаивали на том, что в собственности нет никакого имущества, и выплачивать долг не чем. К взысканию подключились приставы.

- В собственности у организации-должника числился, как минимум, один внедорожник. Было установлено, что транспортное средство несколько раз перепродано без переоформления документов. Но приставы разыскали машину и арестовали, ее отдали добровольно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Внедорожник в ближайшее время будет выставлен на торги и продан в счет погашения долга.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани приставы арестовали УАЗик за долг в 10 млн рублей. Руководитель организации несколько лет не платил налоги.