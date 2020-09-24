На трех улицах Краснодара ограничено движение из-за строительства канализации и газопровода

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В краевом центре на улицах 1-го Мая, Фрунзе и Уральской приступили к строительству канализации и газопровода. В связи с работами движение на проезжей части может быть ограничено, водителям советуют выбирать объездные пути, чтобы не создавать заторов.

- На трех улицах будут ограничивать движение, но специалисты отмечают, что работы непосредственно на проезжей части будут проходить по выходным дням и ночью, именно в это время нужно искать альтернативные дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточним, что на участке улице 1-го Мая напротив дома № 222 будет построен водопровод и канализация. Здесь планируют закончить работы до конца месяца. До середины октября рабочие планируют строить газопровод на улице Фрунзе напротив дома № 141. А до ноября строители будут трудиться над газопроводом на улице Уральской на пересечении с Дежнева.