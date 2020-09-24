В четырех музеях Кубани пройдет благотворительная выставка царских игрушек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Художник и меценат Светлана Пчельникова впервые представит на Кубани экспозицию из частной коллекции. Она привезет для жителей и гостей Краснодарского края антикварные куклы эпохи Николая II. Их покажут в четырех музеях региона.

- Выставку «Царские куклы» можно посетить в Краснодарском музее имени Е.Д.Фелицына. Здесь она будет работать до 26 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также посмотреть экспозицию можно с 29 ноября 2020 года по 10 января 2021 года в Музее истории Сочи. С 12 января по 20 февраля 2021 года выставка будет работать в Новороссийском историческом музее-заповеднике. А с 1 мая по 15 июля 2021 года царские игрушки приедут в Геленджикский историко-краеведческий музей.

Деньги, собранные за посещение выставки, передадут на лечение детям – подопечным благотворительного фонда «Край добра».

Стоит отметить, что Светлана Пчельникова воссоздавала коллекцию кукол и игрушек детей императорской семьи в течение 10 лет. Она провела огромную исследовательскую работу по фотографиям, рисункам, упоминаниям в мемуарах деятелей того времени.