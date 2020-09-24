На Кубани директор ДК начисляла себе деньги за «мертвую душу»

Директор клубной системы станицы Гривенской Калининского района в начале года взяла на работу концертмейстера. Но не фактически, а только по бумажкам. Женщина оформила сотрудника, который не исполнял свои обязанности. Деньги за ее якобы работу начальница забирала себе. Присваивать бюджетные деньги удалось директору ДК только полгода, потом нагрянула прокурорская проверка.

- Начисленная заработная плата в размере 84 тысяч рублей тратилась по собственному усмотрению начальника. В отношении директора учреждения культуры возбуждено уголовное дело по факту фиктивного трудоустройства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы дела направлены в суд.