Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 24 сентября увеличилось на 95

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 24 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 9 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболело 37 человек, в Северском районе – девять, в Туапсинском и Сочи – по восемь. По четыре пациента получили положительные результаты на коронавирус в Белореченском, Абинском и Павловском районах. По три инфицированных выявлено в Новороссийске и Горячем Ключе, Выселковском и Кущевском районах. По два человека с COVID-19 зафиксировано в Крымском, Крыловском и Красноармейском районах. По одному – в Апшеронском, Славянском и Усть-Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что за последние сутки среди заболевших оказалось 28 детей. Также стоит отметить, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находится 32 пациента, еще четверо – на ЭКМО.