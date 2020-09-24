Орлята подняли флаг добра

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Всего в смене принимают участие 70 орлят из Ростовской области. Мальчишки и девчонки делятся своим опытом и уже наработанными практиками в добровольческой сфере, обсуждают возможности и учатся создавать собственные социальные проекты, которые не только помогают другим, но и позволяют раскрыться самому.

«Благотворительность должна идти от души, можно участвовать в социальном проекте и одновременно заниматься любимым делом – вести за собой, выдвигать идею, быть координатором или выполнять небольшую, но важную часть командной работы», — рассказывает руководитель фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова. — Это важный и интересный труд, в процессе которого ты обрастаешь новыми знаниями, знакомствами, выходишь на новый уровень человечности».

Главная цель смены — развить в себе лидерские качества, осознать собственные возможности. Чтобы её достигнуть, в течение трёх недель ребята посещают занятия по развитию коммуникативных навыков, креативного и критического мышления, учатся определять жизненные приоритеты, работать в команде и анализировать проделанную работу.

«У себя в городе я состою в волонтёрском отряде «Открытые сердца». Вместе с его участниками мы оказываем помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, посещаем детские дома. Ещё одно направление — помощь в организации городских общественных мероприятий. Также я занимаюсь сбором средств для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию или имеющих проблемы со здоровьем, и передаю вещи первой необходимости в дома престарелых и дома ребёнка. Я очень рада, что приехала в этом году в «Орлёнок» и нашла много единомышленников с крутыми идеями. Одну из них — создание центра внешкольных работ, в котором смогут заниматься люди с ОВЗ, я хочу воплотить в жизнь, когда вернусь домой», — прокомментировала участница проекта «Под флагом добра» Полина Скидан из Таганрога.

Проект «Под флагом добра» реализуется в «Орлёнке» уже несколько лет. Его задача вовлечь в волонтёрское движение как можно больше молодых людей, показать насколько обширна и многозадачна добровольческая деятельность. Многие из тех ребят, которые принимали участие в программе ранее, смогли реализовать собственные проекты в регионах страны совместно с одноклассниками и друзьями.

«Я приезжаю на программу «Под флагом добра» уже второй год. В прошлый раз мы прямо на смене придумали социальный проект, направленный на помощь бездомным животным. Сейчас мы продолжаем работать над ним и надеемся запустить его в ближайшее время. Здорово, что в «Орлёнке» собираются настолько увлечённые ребята, готовые всегда поддержать, помочь «докрутить» твою идею и даже вместе её реализовать. И каждый раз всё труднее с ними расставаться, когда смена заканчивается», — рассказала участница проекта Светлана Горбачева из Ростовской области.

Проект «Под флагом добра» реализуется в «Орлёнке» в рамках смены «Лето без границ» и проходит с 7 по 27 сентября 2020 года.

Организаторы программы: некоммерческая организация Благотворительный фонд «Под флагом добра», ВДЦ «Орлёнок».