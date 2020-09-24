На Кубани увеличилось количество заболевших коронавирусом детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 24 сентября количество заболевших коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае увеличилось на 95 человек. Из них – 28 детей.

- В числе заболевших за сутки зафиксировано 28 детей из Краснодара, Горячего Ключа, Новороссийска и Сочи, Абинского, Северского и Апшеронского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что ранее больше 22 несовершеннолетних за время пандемии за сутки зафиксировано не было. По данным на 23 сентября было 10 заболевших COVID-19 детей, за 22 число - 12, за 21 – 22 заболевших ребенка, 20-го у 12 детей подтвердили инфекцию, в 19 – у девяти. Специалисты отмечают, что рост возможен из-за посещения детьми школьных и дошкольных учреждений.