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Глава муниципального образования Щербиновский район Сергей Цирульник подал в отставку.

- Глава Щербиновского района ушел в отставку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в августе 2020 года глава Щербиновского района Сергей Цирульник отчитался о доходе в 1 миллион 414 тысяч рублей. Машины у него нет, зато супруга ездит на авто «Mazda CX-7». Жена, кстати, задекларировала доход в 847 тысяч рублей.

Досье КП

Сергей Цирульник был назначен главой муниципального образования Щербиновский район, 24 сентября 2015 года. Он родился 15 февраля 1969 года в станице Брюховецкой Краснодарского края. В 1993 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности экономика и управление в отраслях АПК, экономист. Трудовую деятельность начал в качестве экономиста-бухгалтера в колледже-совхозе «Брюховецком». С 2012 года занимал должности заместитель главы и первого замглавы муниципального образования Щербиновский район.