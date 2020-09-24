ВТБ Лизинг передал клиенту первый Audi e-tron

Сделка прошла в Москве. В стандартной комплектации рекомендованная розничная стоимость автомобиля начинается от 5 768 000 руб. Корпоративные клиенты ВТБ Лизинг могут приобрести электрокар с рассрочкой от 12 месяцев и авансовым платежом до 49%. Так, для стандартной модели Audi e-tron при авансе 49% и сроке лизинга 36 месяцев ежемесячный платеж составит 110,8 тыс. рублей. При этом экономия на налогах превысит 1 млн рублей.

ВТБ Лизинг сотрудничает с Audi с 2012 года, автомобили марки регулярно входят в топ-5 в премиум сегменте портфеля компании. По итогам 2019 года ВТБ Лизинг стал одним из лидеров по продажам Audi в лизинг на российском рынке. Компания передала клиентам почти 400 автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее.

«ВТБ Лизинг активно развивает продажи транспорта на альтернативных источниках энергии, использование которых благоприятно влияет на экологическую ситуацию. Электромобили еще только начинают входить в нашу жизнь, тем не менее все больше потребителей выбирают эту категорию машин. Мы включили их в продуктовую линейку в конце прошлого года, и сейчас в нашем портфеле только три электрокара, но мы рассчитываем на постепенный рост спроса», - отметил Вячеслав Михайлов, руководитель управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

«С Audi e-tron мы помогаем миру сделать шаг в более чистое и прогрессивное будущее. Наш первый полностью электрический SUV станет надежным и безопасным спутником в наступающей новой эре. Пока мы принимаем заказы на электромобиль только в официальных e-tron центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, но совсем скоро мы запустим еще один центр в Сочи. В дальнейшем мы планируем продолжать расширять географию продаж модели», - прокомментировала директор по продажам Audi Россия Майя Гомес.