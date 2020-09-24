В Новороссийске потушили пожар на горе Колдун

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В Новороссийске в ночь на 24 сентября произошло загорание лесной подстилки на горе Колдун. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огнем было охвачено 200 квадратных метров лесной зоны. В 3:00 пожар был ликвидирован.

Причиной пожара стала запущенная ракета. Борьбу с огнем осложняла труднодоступность места возгорания, - сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко в официальном аккаунте в Instagram.

По словам мэра города-героя, в ближайшее время на горе Колдун будет выставлен пост, чтобы ограничить посещение территории Новороссийского лесничества в период высокой пожароопасности.