На Кубани будет создан новый мусорный полигон для вывоза отходов из Сочи

Пресс-конференция мэра Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В Краснодарском крае между Апшеронском и Горячим Ключом будет создан новый мусорный полигон для вывоза отходов из Сочи.

- Это сократит расстояние доставки мусора вдвое. Под мусороперерабатывающий завод в Сочи пока нет ни участка, ни возможностей создания коммуникаций, - сообщил на встрече с участниками Всероссийского форума журналистов «Вся Россия 2020» глава курорта Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи напомнил, что сейчас мусор из города-курорта возят в Белореченский район - это около 400 км в одну сторону.