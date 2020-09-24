АО «Черномортранснефть» провело комплексное командно-штабное учение на реке

Фото: АО «Черномортранснефть».

АО «Черномортранснефть» провело комплексное командно-штабное учение (КШУ) по локализации и ликвидации условного разлива нефти на воздушном переходе магистрального нефтепровода (ВПМН) Хадыженск - Краснодар через р. Псекупс в Краснодарском крае.

По распоряжению Президента РФ комплексные командно-штабные учения проходили одновременно во всех регионах страны. Основная задача - совершенствование информационного обмена по вопросам ликвидации последствий ЧС при разливах нефти и нефтепродуктов между всеми ответственными структурами и органами.

АО «Черномортранснефть» проводило учебное мероприятие в течение двух дней, 22-23 сентября, на территории муниципального образования (МО) Горячий Ключ в русловой части р. Псекупс в зоне ответственности Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН).

В рамках КШУ отработаны ситуационные сценарии: «разгерметизация» магистрального нефтепровода (МН) Хадыженск – Краснодар, «выход нефти» на воздушном переходе через реку, резкое ухудшение погодных условий с ливнями и шквалистым ветром на территории МО Горячий Ключ, Апшеронского и Белореченского районов.

Для устранения «повреждения» нефтепровода и последствий условного загрязнения в зону ЧС были направлены аварийно-спасательные подразделения ЛПДС «Пшехская», «Хадыженская» и НПС «Нововеличковская» Краснодарского РУМН. Также в учениях были задействованы специалисты АО «Связьтранснефть», обеспечившие возможность использования всех видов связи на месте условной ЧС. Всего участвовали 199 человек, использовалось 43 единицы техники.

Специалисты развернули на реке три рубежа боновых заграждений. Сбор условной нефтяной пленки с поверхности воды был выполнен с помощью нефтесборщика. Отработано взаимодействие со службами Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, ГБУЗ «Региональный центр Медицины Катастроф» и единой дежурной диспетчерской службой администрации МО Горячий Ключ.

По итогам мероприятия наблюдатели пришли к выводу, что участники КШУ с поставленными задачами справились, продемонстрировав высокую степень готовности к устранению условной чрезвычайной ситуации в зоне ответственности предприятия в нормативный срок.