Кубань находится в тройке лидеров по уровню рождаемости

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За 8 месяцев 2020 года на Кубани появились на свет около 38 тысяч малышей.

Эти данные свидетельствуют о том, что Краснодарский край находится в тройке общероссийских лидеров по уровню рождаемости. Наиболее высок этот показатель в Краснодаре, Сочи, Анапе, Белореченском и Успенском районах.

На заседании коллегии было отмечено, что подобные результаты не случайны.

В крае созданы условия для качественного сопровождения беременности, совершенствуется оказание специализированной медицинской помощи детям,

- В регионе проводится модернизация и переоснащение учреждений, обновляется материально-техническая база детских поликлиник и отделений, – подчеркнула в ходе совещания вице-губернатор Анна Минькова.