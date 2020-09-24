Кубанское вино впервые в истории будет поставляться в Финляндию

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О возможности экспорта кубанских вин в Финляндию регион вел переговоры еще со второй половины прошлого года.

Утвердиться на алкогольном рынке скандинавской страны весьма непросто из-за целого ряда существенных ограничений в местном законодательстве.- например, в Финляндии действует строгая госмонополия на алкоголь крепостью выше 5,5 градусов. Тем не менее, делегации Корпорации развития Краснодарского края удалось преодолеть эти барьеры.

– Кубанское вино продолжает расширять поставки в Европу. Мы сумели зайти на рынок Финляндии, в ближайшее время туда отправятся две тысячи литров «Шато Тамань» Резерв Красностоп от винодельни «Кубань-Вино». За эту возможность боролись шесть виноделен края, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев..

Экспорт кубанского вина в целом демонстрирует уверенный рост.

В первой половине 2020 года производителям удалось сохранить показатели прошлого года, производство шампанского и игристых вин выросло почти на 10%, коньяка – на 30%.-

- Увеличились и показатели экспорта. За январь-август наши винодельческие предприятия экспортировали уже 212,3 тыс. декалитров вина. По сравнению с прошлым годом, экспорт вырос на 17%, – отметил губернатор.