Владимир Путин поручил Вениамину Кондратьеву подключиться к разработке федеральной программы по социальному развитию села

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Президент РФ обсудил с главами регионов прошедшие выборы, обеспечение эпидбезопасности в условиях пандемии, а также реализацию нацпроектов.

Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань добилась серьезных успехов в реализации нацпроектов. Губернатор отметил, что жители региона голосуют за конкретные дела. А сейчас в регионе очень многое делается для улучшения повседневной жизни граждан.

– Регион в целом получил около 40 миллиардов рублей по программам нацпроектов. Люди это видят и поддерживают те изменения, которые их окружают. Также хочу поблагодарить от имени селян за продление льготных кредитов. Их продлили на тех же условиях. Год выдался непростой, были возвратные заморозки, потом засуха. Для аграриев такая поддержка – серьезная составляющая успеха, – сказал глава региона.

Путин отметил большую работу, проведенную в регионе в последние годы, и особо выделил аграрную отрасль, поблагодарив жителей села за огромную проделанную работу.

– Результаты впечатляют практически по всем направлениям. Но, что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет, а это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед. Это, конечно, замечательный результат, – сказал Президент РФ.

Также глава государства подчеркнул, что эти результаты достигнуты во многом благодаря программам поддержки села. Тем не менее, работу в этом направлении нужно продолжить.

– У нас программа соответствующая есть. Я вас прошу вместе с правительством, так же как и других руководителей регионов, дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. Там есть определенные проблемные зоны, которые нужно обеспечивать соответствующим финансированием, сейчас правительство работает над этим, – отметил Президент РФ, обращаясь к губернатору Кубани.