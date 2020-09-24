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Главе Сочи вручили награду Союза журналистов России

Мэр Сочи награжден за заслуги перед профессиональным сообществом
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Почетный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом» Алексею Копайгородскому вручил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на первой официальной пресс-конференции сочинского мэра, которая прошла в рамках форума «Вся Россия-2020».

- Этот памятный знак Союза журналистов я сегодня вручаю мэру Сочи с благодарностью за внимание, всестороннюю поддержку нашего мероприятия и с надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - сказал Владимир Соловьев.

Первая официальная пресс-конференция Алексея Копайгородского длилась около двух часов. За это время прозвучали десятки вопросов от представителей ведущих федеральных, региональных и местных СМИ – крупных информагентств, телеканалов и печатных изданий.

С 19 по 25 сентября в XXIV Форуме современной журналистики «Вся Россия» принимают участие около 900 журналистов из всех регионов России, а также их иностранные коллеги.