ФСБ на Кубани выявила злоупотребление полномочиями у главы краевого департамента

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Сотрудниками УФСБ России по региону выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя департамента информатизации и связи Кубани.

В частности, оперативниками установлено, что в ходе выполнения работ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» по созданию телекоммуникационной инфраструктуры региона, государству в лице краевого департамента информатизации и связи причинён имущественный вред.

- Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края, руководствуясь личной заинтересованностью, не удостоверив факт выполнения работ по созданию телекоммуникационной инфраструктуры региональной мультисервисной сети в полном объеме, подписал акт выполненных работ,- говорится в сообщении УФСБ по краю.

В отношении чиновника СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

На сайте краевого департамента говорится. что руководит им 43-летний Евгений Юшков.