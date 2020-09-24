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Умер 47-летний депутат Законодательного Собрания Кубани

Причины смерти Сергея Прокопенко пока официально не сообщаются
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ЗСК

Фото ЗСК

Как стало известно 24 сентября ,в Краснодаре умер 47-летний депутат ЗСК Сергей Прокопенко.

Ранее он был избран в состав краевого парламента от партии "Единая Россия" по Екатеринодарскому одномандатному округу № 2.

Причины смерти депутата не сообщаются. До этого он в течение длительного времени боролся с тяжелым заболеванием.

В ЗСК Прокопенко занимал пост заместителя председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.

Ранее ему было присвоено звание заслуженного строителя РФ и Кубани.

Сергей Прокопенко был также награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.