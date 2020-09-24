На Юго-Западе края энергетики обеспечили электроэнергией более пятисот участков

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» (ПАО) обеспечили электричеством 565 земельных участков льготных категорий граждан.

Работы по обустройству электросетевой инфраструктуры стоимостью 170 млн. рублей были проведены в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также Абинском и Крымском районах.

Работы по реконструкции и строительству электросетевой инфраструктуры специалисты компании проводят постоянно. Это необходимо для исполнения заключенных договоров на технологическое присоединение.

Так, в текущем году специалисты «Россети Кубань» построили более 70 км воздушных линий электропередачи 38 комплектных трансформаторных подстанций.

- Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечение качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов, – пояснил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

В компании пояснили, что получить льготы на подключение могут потребители, которые подают заявки на техприсоединение в сетевую компанию не чаще одного раза в три года в одном муниципальном образовании. Стоимость льготного подключения с максимальной мощностью не более 15 кВт составляет 550 рублей. При этом существуют ограничения: расстояние от границ участка до энергообъекта не должно превышать 300 м для городов и поселков городского типа. Для сельской местности это расстояние увеличено до 500 м.

Подробнее об условиях технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре можно узнать на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг «Портал-ТП.рф» и «Светлаястрана.рф», а также на официальном сайте компании – www.rosseti-kuban.ru. Также можно получить конкусльтацию специалистов по многоканальному телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (звонок по России – бесплатный).