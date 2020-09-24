На Кубани умерло еще шесть пациентов с коронавирусом

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60-летний житель Сочи почувствовал острое недомогание ,и его положили в местную инфекционную больницу, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Врачам не удалось его спасти.

В инфекционной больнице Краснодара умерла 52-летняя женщина из Каневского района с подтвержденным наличием коронавируса. Она также гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.

Два пациента с COVID 19 умерли в местной больнице в Лабинске. 61-летний житель райцентра попал в стационар в тяжелом состоянии, был подключен к аппарату ИВЛ. В этой же больнице врачи не смогли спасти и жителя Курганинского района с коронавирусом.

В больнице Крымска умерли два человека с подтвержденным наличием коронавируса в организме. Это 70-летний житель Абинска и 68-летняя жительница Анапы.

- Всего с начала пандемии в регионе умели 262 пациента с COVID-19,-сообщает региональный Минздрав.