Застройщик в Краснодаре облапошил более 300 человек на более чем 60 миллионов рублей

Фото ГУ МВД по краю

В Краснодаре генеральный директор строительной компании 3 с половиной года кряду заключал с дольщиками строящегося ЖК в Прикубанском округе краевого центра договоры на уступки требования права собственности на квартиры.

Таким образом он собрал с 330 человек 61 миллион рублей.

Директор при этом явно не планировал выполнять свои обязательства по дома к инженерным сетям и даже вводу его в эксплуатацию. Полученные деньги он потратил на свои нужды.

— ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.