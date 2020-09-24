В Сочи разработают новый Генплан развития города-курорта. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи работа по подготовке нового Генплана развития ведется совместно с краевой администрацией. В документе утвердят границы охраняемых территорий регионального значения, имеющие историческую ценность.

– При этом мы должны помнить, что в Сочи необходимо сохранить и приумножить зеленые зоны, - сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Уже поставлены на кадастровый учет муниципальные парки и скверы - 335 участков площадью 123,6 гектаров. Также намечено 40 новых территорий для озеленения.

В пресс-службе администрации Краснодарского края обратили внимание, что к сентябрю 2021 года генпланы всех кубанских городов приведут в соответствие с правилами землепользования и застройки, что предотвратит строительство в зеленых зонах.