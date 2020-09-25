В Краснодаре заведующую детсадом наказали за овсяной суп с червями

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В краснодарском детском саду № 188, что в поселке Белозерном произошел неприятный инцидент. Детям на завтрак приготовили молочный геркулесовый суп из испорченной крупы. В итоге в тарелках невооруженным глазом были видны черви.

«Мясо» в супе сотрудники детского дошкольного учреждения обнаружили уже при раздаче. Еду утилизировали, а малышам приготовили другой завтрак.

- За снижение контроля дисциплинарное взыскание получили повар, медсестра и заведующая детским садом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департамент образования краевой столицы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске жильцы 200 квартир обнаружили червей в водопроводе. Одна семья попала в инфекционное отделение.