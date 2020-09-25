В Сочи в ДТП пострадал подросток на электросамокате

Фото: УВД Сочи

В городе-курорте вечером 24 сентября произошла авария на улице Пластунской. По предварительным данным, водитель на автомобиле «Хендэ» сдавал назад и не убедился в безопасности маневра. В какой-то момент машина столкнулась с мимо проезжающим подростком на электросамокате. Упавший на асфальт парень сильно счесал руки и ноги.

- Водитель на авто допустил столкновение с электросамокатом «KUGOO» с мощностью электродвигателя более 0,25 кВт. Пострадавший 16-летний подросток доставлен в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела ГИБДД УВД по городу Сочи.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выяснятся все причины и обстоятельства случившегося.

В ГИБДД напомнили, что невнимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению дорожно-транспортных происшествий.