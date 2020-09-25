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В Сочи запретили полеты дронов на время массовых мероприятий

За нарушения правил будут штрафовать
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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За нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов установлены административные штрафы

За нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов установлены административные штрафы

Фото: Александр ГЛУЗ

В городе-курорте проводится много массовых мероприятий, например, недавно прошел «Кинотавр», а 24 сентября стартовал Гран-при «Формулы-1». В связи с этим правоохранители напомнили, что для использования малой авиации и беспилотных аппаратов весом более 250 граммов необходимо заранее получить разрешение.

- В дни проведения массовых мероприятий в Сочи запрещены несанкционированные полеты радиоуправляемых самолетов, вертолетов, дронов и коптеров вне помещений. Их нужно заранее зарегистрировать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В УВД по городу-курорту уточнили, что все полеты дронов на время массовых мероприятий осуществляются только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов в Сочи будут штрафовать.