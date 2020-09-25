Жительница Краснодара стала жертвой подруги-воровки

Расследование дела продолжается

Краснодарка пригласила в гости свою знакомую. Дамы решили вечерком выпить вина и поболтать на женские темы. После хороших посиделок хозяйка проводила гостью и легла спать, а на утро поняла, что у нее пропал телефон, а с карты списаны деньги. На связь подруга не выходила, поэтому пришлось заявлять в полицию.

- К заявительнице в гости пришла ее 19-летняя знакомая с целью совместного распития спиртных напитков. Уходя домой, гостья попросила у хозяйки квартиры телефон, чтобы вызвать такси. После чего она незаметно с ним и ушла. Деньги с карты были списаны с помощью мобильника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшая оценила ущерб в 33 тысячи – 25 – стоимость телефона, 8 – списание со счета. Злоумышленницу полицейские нашли по месту жительства в Тимашевском районе. Она призналась в краже, но при этом рассказала, что потеряла телефон по дороге домой, а деньги успела потратить.

Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.