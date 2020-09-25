В Краснодаре заканчивают благоустраивать Дмитриевский сквер

Фото: krd.ru

В Дмитриевском сквере сейчас идут завершающие работы по благоустройству. В зеленой зоне высаживают деревья и кустарники, устанавливают лавочки, а также уличные тренажеры. Закончить все работы планируется до 30 сентября.

- Это наш первый проект вокруг каскада Карасунских водоёмов. Конечно, мечта всех жителей Краснодара и моя тоже — чтобы нам передали все Карасуны. Дмитриевский сквер — пример того, как будут выглядеть весь каскад Карасунских водоёмов, — написал в своем Telegram-канале Евгений Первышов.

В сквере появились памп-трек для велосипедистов, детская площадка, теннисные и шахматные столы. «Изюминкой» парка станут перголы и фотозона, а также деревянные пирсы, которые укладывают на береговой линии, чтобы жители могли ближе подойти к воде.