Житель Краснодара убил знакомого и спрятал в подвале

Расследование уголовного дела продолжается

Двое мужчин 51 года и 45 лет временно проживали в одном из заброшенных домов на улице Калинина. Они вместе принимали на грудь и навеселе обсуждали последние новости. Но один из вечеров не задался, мужчины повздорили. Словесная перепалка переросла в драку. А вскоре один из сотоварищей схватился за нож.

- В ходе конфликта 51-летний мужчина нанес оппоненту не менее двух ударов ножом по различным частям тела, убив его. Фигурант попытался скрыть следы и спрятал тело знакомого в подвале. После чего продолжил проживать в домовладении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчина никому не рассказывал об убийстве. А когда спрашивали, говорил, что знать не знает, где находится это человек. Спустя сутки труп в подвале нашла местная жительница, которая искала пропавшего мужчину. Она и сообщила о случившемся в полицию.

Подозреваемому предъявлено обвинение, в настоящее время он находится под стражей.