Аэропорт Геленджик впервые обслужил 400 тысяч пассажиров

Фото пресс-службы аэропорта

25 сентября аэропорт Геленджик впервые в своей истории обслужил 400 тысяч человек с начала года. Юбилейным пассажиром аэропорта стала Валерия Романова. Девушка отправлялась из Геленджика в Санкт-Петербург.

- Валерию поздравили представители аэропорта и авиакомпании. В подарок она получила памятные сувениры, цветы и сертификат на обслуживание в бизнес зале, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе аэропорта.

Количество обслуженных в аэропорту человек показывает не только рост пассажиропотока, но и спрос на полеты в Геленджик.

Напомним, в январе – августе 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 306 700 пассажиров, что на 14 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре количество выполняемых рейсов в Геленджик увеличилось на 45 %.