В Краснодаре сотрудника Минприроды края заключили под стражу

Фото пресс-службы регионального СУ СК

Начальник отдела федерального государственного лесного надзора министерства природных ресурсов региона захотел обогатиться. Чиновник за льготы и преимущества по службе попросил у директора Новороссийского лесничества полмиллиона рублей. Но мужчина отказал в сомнительном предложении и сообщил о нем в СК.

- 14 августа фигурант встретился с заявителем. В машине, двигаясь по улицам города Краснодара, сотрудник Минприроды края получил требуемую сумму, после чего он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по региону. В ходе задержания чиновник пытался избавиться от полученной взятки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время начальник отдела задержан. Его заключили под стражу. Расследование дела продолжается, выяснятся все обстоятельства преступления.