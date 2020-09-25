На Кубани молодой водитель без прав пострадал в ДТП

Фото: отдела пропаганды БДД

Авария произошла в станице Новомышастовской Красноармейского района 24 сентября. По предварительным данным, 18-летний молодой человек на «Митсубиси Лансер» ехал по улице Октябрьской и на скорости не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась. В итоге - два человека доставлены в больницу.

- В результате происшествия водитель и пассажир с травмами были госпитализированы. После обследования 23-летнего парня отправили на амбулаторное лечение. В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве также отметили, что 18-летний парень, который управлял иномаркой, водительское удостоверение не получал.