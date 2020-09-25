В мобильном приложении «РНКБ 24/7» появилась функция управления личным кабинетом пассажира

В мобильном приложении «РНКБ 24/7» появилась новая функция – назначить карту льготной для проезда в общественном транспорте в рамках управления личным кабинетом пассажира «Цифровая среда». Регистрация в личном кабинете, восстановление учетных данных, назначение карты льготной стало возможным без визита в офис банка.

Кроме того, для удобства пользователей обновился интерфейс мобильного приложения. Управление приложением стало более интуитивным. Теперь все самые востребованные функции и информация о наиболее популярных банковских продуктах находится на его главной странице. Также, благодаря обновлению функционала меню приложения, у клиентов появилась возможность отправлять квитанции по совершенным операциям на указанный адрес электронной почты, пополнять счет мобильного телефона без указания оператора связи. Система самостоятельно его определит и мгновенно проведёт операцию без комиссии.

Согласно пожеланиям клиентов, мобильное приложение поможет в выборе вклада на наиболее выгодных условиях. Кроме того, в «РНКБ24/7» можно подать заявку на оформление кредитных продуктов: кредита наличными или ипотеки. Ежедневно мобильным приложением «РНКБ 24/7» пользуются 120 тысяч клиентов. C начала текущего года к нему присоединились 300 тысяч. Наиболее часто в мобильном приложении клиенты делают переводы между картами – 42%, пополняют счета мобильных телефонов- 36% и оплачивают коммунальные платежи – 13%.

- Доля платежей при помощи мобильного приложения «РНКБ24/7» динамично растет. До 60% операций совершается клиентами дистанционно – в собственном смартфоне, что максимально удобно и безопасно в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Банк (ПАО) Николай Билан.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов. 16+