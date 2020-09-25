В Краснодарском крае умерли еще три пациента с коронавирусом

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В начале сентября в местную инфекционную больницу в Сочи поступили двое жителей курорта со схожими симптомами-сухим кашлем и высокой температурой.

61-летний мужчина и 64-летняя женщина из-за ухудшения состояния были подключены к аппаратуре ИВЛ. Тесты на коронавирус показали наличие опасной инфекции в организме. Все усилия врачей оказались напрасным. Оба пациента умерли.

51-летняя женщина из Новороссийска поступила в Крымскую районную больницу в тяжелом состоянии, с двухсторонней пневмонией и высокой температурой. Тест на COVID 19 дал положительный результат. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не спасло женщину. Пациентка умерла.

- За период с начала пандемии всего в крае скончались 265 человек с коронавирусом,-сообщает региональный Минздрав.