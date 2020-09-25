В Краснодарском крае стартовала посевная кампания озимых культур

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К севу озимых уже приступили аграрии Староминского, Кущевского, Новопокровского и Отрадненского районов края. Более 1,7 миллиона гектаров полей отведено в 2020 году под эти цели. Сеять начинают пшеницу, ячмень, рожь, тритикале и рапс.

Работы рассчитывают завершить в 20-х числах октября. Власти края считают эти сроки реалистичными. Работа пойдет ритмично, подготовлены и ремонтные бригады для быстрого устранения неисправностей техники.

– В первую очередь, должна вестись качественная подготовка. Мы должны убирать, освобождать поля, на которых и будет идти сев озимых. Сегодня, из-за отсутствия осадков, мы можем качественно подготовить почву, – рассказал и.о. вице-губернатора региона Андрей Коробка.

Кубанское зерно экспортируется в 80 стран мира. Объем экспорта зерновых в регионе планируется к 2024 году довести до 15 с половиной миллионов тонн.