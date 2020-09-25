«Похолодает на 6 градусов»: На Кубань надвигаются дожди

Теплые вещи уже можно готовить с понедельника Фото: Иван МАКЕЕВ

26 и 27 сентября в регионе будут достаточно теплыми, а вот последние числа месяца принесут в Краснодарский край дождливую погоду.

- В выходные дни на Кубани будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах пройдет небольшой дождь. А вот на следующей неделе осадки пройдут по всей территории края, местами сильные с градом. При прохождении фронта ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Холодный фронт, идущий на Кубань с европейской части России, существенно снизит температуру воздуха с 30 сентября. В дневные часы столбики термометров опустятся на 4-6 градусов.

- До 30 числа температура воздуха будет держаться на отметках 24-29 градусов, местами 32 градуса. А с 30-го и до конца недели понизится до 21-26 градусов, - уточнила синоптик.