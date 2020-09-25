Губернатор Кубани подписал постановление о проектировании объектов ЖКХ в муниципалитетах за счет краевого бюджета

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Власти региона впервые приняли решение профинансировать подготовку проектов реконструкции коммунальных сетей в трех районах. Подобные расходы просто не под силу местным бюджетам.

До 2021 года Анапа, поселок Новомихайловский в Туапсинском районе и село Новотаманское Темрюкского района получат 90 млн рублей на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения, а также очистных сооружений. Коммуникации практически полностью выработали ресурс и почти непригодны к дальнейшей эксплуатации.

– За счет краевых средств до конца 2021 года будет завершено проектирование новых очистных сооружений. Далее, после прохождения госэкспертизы, подадим заявки на федеральное финансирование для строительства сооружений.– рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани.

Полностью решить острую проблему водоснабжения курортных районов в крае намечено до 2024 года.

Сейчас идет реконструкция трех главных водоводов: Троицкого, Ейского и Таманского. Эти магистральные коммуникации поставляют воду в восемь муниципалитетов с населением примерно в 1 млн человек, не считая туристов.