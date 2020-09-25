В Туапсе в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» откроется сосудистый центр

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Из бюджета региона на создание нового медицинского центра в Туапсе выделено 5,8 млн рублей. Здесь уже монтируется современное оборудование.

Региональный сосудистый центр рассчитывают открыть в начале 2021 года на базе Туапсинской ЦРБ.

Тут реконструируются помещения для размещения новой операционной и бокс интенсивной терапии.

-Для центра приобретен ангиограф для исследования сосудов сердца и головы. Продолжается реконструкция входной группы будущего центра,- сообщает региональный Минздрав.

В данный момент в регионе работают 11 региональных сосудистых центров и 7 первичных сосудистых отделений на базе больниц.