На СберКонф рассказали об эволюции бренда Сбербанка

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Презентация новинок состоялась на СберКонф. За онлайн-трансляцией следили десятки тысяч жителей Юга России и Северного Кавказа.

Бренд Сбербанка претерпел существенную эволюцию. Представленный зонтичный бренд экосистемы Сбер ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд, и был тепло встречен клиентами. Таким образом, теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом - Сбер.

Различные финансовые услуги Сбера для населения теперь объединены под брендом СберБанк. Мобильное приложение и веб-версия Сбербанк Онлайн, дающие клиентам возможность круглосуточно управлять своими финансами из любой точки мира, получили название СберБанк Онлайн. Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» теперь называется СберСпасибо.

Салют — первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Сбер, Джой и Афина — так зовут виртуальных ассистентов, которые совсем скоро станут доступны на мобильных платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и СберСалют, а также в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только.

Сбер впервые откроет доступ внешним партнёрам к платформе Smart Market, которая позволит как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям научить семейство виртуальных ассистентов Салют новым навыкам.

Сбер представил инновационное устройство SberPortal — первый в мире мультимедийный смарт-дисплей с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Презентация девайса состоялась на Сбер Конф, он поступит в продажу в конце 2020 года.

Базовая подписка СберПрайм — это возможность использовать сервисы экосистемы Сбера и существенно сэкономить, оценочная выгода для клиента от использования этой подписки составляет более 20 000 рублей в год.

Сбербанк ID — единый аккаунт для входа на сервисы банка и его партнёров — переименован в Сбер ID. Единый Сбер ID делает клиентский опыт намного более комфортным. Подключить или управлять подпиской можно на сайте www.sber.ru, а также в приложении СберБанк Онлайн (на iOS она уже доступна, на Android запустится 28-29 сентября), с октября подключить СберПрайм можно будет в отделениях банка.

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запускает новое облачное файловое хранилище для физических лиц — СберДиск.

С малым бизнесом и самозанятыми гражданами Сбер будет работать под брендом СберБизнес, так же будет называться веб-версия и мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн. Профессиональные решения для корпораций и госсектора вошли в бренд СберПро.

Бренд SberCIB включил в себя решения Сбера для компаний и финансовых институтов, использующих инвестиционные инструменты и проводящих операции на глобальных рынках.

Также в рамках онлайн-конференция СберКонф вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Марина Ракова представила школьную цифровую платформу — СберКласс. Она отметила, что с этого учебного года школьники уже 65 субъектов РФ обучаются на СберКлассе. Все учебные материалы платформы соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). СберКласс не заменяет очное обучение, а добавляет современные инструменты и новые форматы.