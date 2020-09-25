В Абинском районе благоустроили сквер по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Фото администрации КК

В станице Холмской Абинского района открылась новая зона отдыха. На реконструкцию территории израсходовано около 10 миллионов рублей.

На площади в 4000 квадратных метров выложена новая плитка. Здесь установлены малые архитектурные формы, скамейки и урны, появилась новая аллея из красных дубов.

– Территорию для благоустройства выбрали местные жители путем рейтингового голосования, – рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

В районе также идет реконструкция сквера на Комсомольском проспекте в Абинске. На благоустройство зоны отдыха площадью семь тысяч кв. метров направлено более 14 млн рублей.

В 2020 году в рамках профильного нацпроекта за счет федеральных средств в регионе приводятся в порядок 76 общественных и 5 дворовых территорий.