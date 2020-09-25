В Адыгее ищут 17-летнюю девочку с голубыми глазами

Анастасия Ковган. Фото: СУ СК РФ по Адыгее

В Адыгее на поиски 17-летней Анастасии Ковган, жительницы аула Новая Адыгея в Тахтамукайском районе, брошены все силы. Волонтеры "Лиза Алерт" и полицейские распространяют ориентировки и прочесывают территорию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Девочка пропала, когда уехала в Краснодар 8 часов утра 18 сентября.

- В ходе осмотра места происшествия, в домовладении, в котором проживает несовершеннолетняя, обнаружены личные вещи, мобильный телефон последней и паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по республике Адыгея. - Следователями-криминалистами получена детализация телефонных звонков с ее номера С учетом этой информации приступили к отработке круга общения несовершеннолетней.

Девочка была одета в Короткое черное платье, капроновые колготки и черные кроссовки. У нее темные волосы до плеч и голубые глаза.

К слову, Анастасия Ковган не первый раз пропадает из дома. Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обращаться в полицию или СК.