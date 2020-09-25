В Краснодарском крае на четверть выросла сумма выданных ипотечных кредитов

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Сумма ипотечных кредитов, выданных на Кубани за 7 месяцев 2020 года выросла на 24,5% в денежном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла в среднем 2,1 миллиона рублей на заявителя..

Этот показатель на 4,5% выше среднего по России.

– Сектор ипотечного кредитования как в регионе, так и в целом в России восстанавливается опережающими темпами, несмотря на последствия карантинных ограничений в апреле – мае этого года. На сегодняшний день это один из немногих рынков, показавших по итогам отчетного периода заметный рост, – отметили в министерстве экономики региона.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в крае снизилась с начала года и сейчас составляет 7,39%.

Основным фактором роста этого кредитного сектора стали ипотечные программы с госучастием.

- Доля общего объема государственной поддержки ипотечных программ составила около 50,4% от объема ипотечного кредитования и 56,6% от количества выданных ипотечных кредитов в крае с начала года, – рассказали в региональном министерстве экономики..