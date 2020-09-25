Полиция обнаружила в частном доме в Темрюкском районе почти полторы тонны самодельного вина

Фото ГУ МВД по краю

Оперативники МВД России по краю в станице Старотитаровской Темрюкского района, в ходе рейда обнаружили в одном из частных домов целый винный склад.

Рядом с домовладением 48-летней приезжей с Урала был расположен амбар с пластмассовыми канистрами, в которых женщина хранила более 1300 литров самодельного вина.

Как правило, вино из таких хранилищ затем нелегально продается туристам в курортных районах, при этом нередки случаи отравления некачественным алкоголем.

-Возбудили уголовное дело, по части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров »,-сообщает ГУ МВД по краю.