В Краснодаре продолжается восстановление горевшего дома на улице Российской

Фото мэрии Краснодара

В горевшем доме по ул. Российской, 267/6 ,где в ночь на 13 сентября произошел крупный пожар площадью более 4000 квадратных метров, начался монтаж новой кровли. Рабочие сваривают кровельные конструкции, здесь же устанавливают чердачные двери.

В работах задействованы около 100 человек и 3 единицы техники.

Вскоре завершится и ремонт подъездов.

— 26 сентября мы планируем полностью работу по подъездам. Продолжаются работы по восстановлению коммунальных сетей и квартир, — рассказал вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев.

Как ожидается, расходы по восстановлению дома оплатит застройщик.

После ремонта дома его последний этаж останется нежилым. Обязательства по приобретению нового жилья для квартирантов бывшего мансардного этажа здания также взял на себя застройщик.