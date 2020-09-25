В подземных переходах Краснодара обнаружено 700 квадратных метров граффити

Фото мэрии Краснодара

Детальное обследование подземных переходов Краснодара проведено по поручению мэра краевого центра. Большинство ремонтировалось совсем недавно-в прошлом году и городские власти стараются поддерживать в них идеальный порядок.

— Мы за ними следим, но многое пора ремонтировать. Каждый год нужно возвращаться к одному-двум переходам и делать качественный ремонт. Чем дольше мы затягиваем историю с этими работами, тем дороже они потом обходятся, — отметил Евгений Первышов.

Всего в Краснодаре 18 подземных переходов. Обследованы 15 из них. По большей части недостатки носят косметический характер - на уровне разбитых плафонов и облупившейся краски в некоторых местах.

При этом исследователи обнаружили в краснодарской «подземке» и целых 700 квадратных метров стихийно нанесенных граффити. Вскоре они будут закрашены.