31-летний создатель нарколаборатории в Сочи получил более 15 лет тюрьмы

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В октябре 2017 года мужчина арендовал квартиру в Сочи и устроил в ней нарколабораторию по производству мефедрона, приобретя для этого нужное оборудование в Интернете.

При этом он соблюдал правила конспирации, используя для покупок приобретенное поддельное водительское удостоверение

31-летний сочинец при этом явно обладал необходимыми знаниями, поскольку ему удалось произвести в кустарных условиях около полукилограмма вещества и расфасовать его в упаковки, которые и были обнаружены оперативниками краевого управления ФСБ во время обыска в квартире. Кроме того, найдены были и две стеклянные колбы с белым порошком весом 1 кг с прекурсорами мефедрона.

Теперь мужчина предстал перед судом.

Свою вину он признал лишь частично, заявив, что производил наркотики исключительно для себя.

Суд рассмотрел материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 327, ч. 2 ст. 228.3, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ , оценил представленные доказательства в их совокупности, с учетом всех обстоятельств.

- Подсудимый признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил,- сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.