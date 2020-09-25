В аварии электромопеда в Сочи пострадал 3-летний ребенок

Фото ОГИБДД по Сочи

25 сентября, в 7 часов 40 минут утра, на улице Каспийской в Адлерском районе Сочи в ДТП пострадали двое, в том числе и 3-летний ребенок, которого взрослый решил прокатить на электромопеде.

-По предварительным данным, 21-летний водитель, управляя электрическим транспортным средством, при движении потерял управление и допустил наезд на металлическое ограждение. В результате столкновения, с места ДТП были госпитализированы водитель и его 3 -летний пассажир.

ГИБДД по городу Сочи напоминает, что в соответствии правилами дорожного движения, электотранспорт с максимальной мощностью более 0,25 кВт признается мопедом и для управления им необходимо водительское удостоверение.